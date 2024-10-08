Чи можуть росіяни прорвати оборону на Запорізькому напрямку – думка експерта

Останнім часом все більше говорять про ймовірний наступ росіян на Запорізькому напрямку. Такі заяви робили у тому числі і в ЗСУ.

Чи можуть росіяни прорвати лінію оборони на Запорізькому напрямку? Своїми думками поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі “24 Каналу“, передають «Новини України – НСН».

Чи можуть росіяни прорвати оборону на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку російські окупанти можуть пожвавити свої дії, але малоймовірно, що там буде повноцінний ворожий наступ.

Таким прогнозом поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

“Я б не став казати, що ворог зараз має потенціал, аби прорвати нашу лінію оборони на Запорізькому напрямку і прорватися до самого Запоріжжя. Такого потенціалу немає”, – каже він

За словами експерта, тривають певні демонстративні дії, спрямовані на те, щоб відтягнути наші сили і проводити на цьому тлі інформаційно-психологічну операцію, “мовляв, – наступ буде всюди”.

“Перегрупування та доукомплектування підрозділів росіян було здійснено на двох напрямках: на Запорізькому та Времівському – що на стику між Запорізькою та Донецькою областями. Мета, яку зараз переслідуватиме ворог, полягає у відтягненні наших сил та максимальному розтягненні нашої лінії оборони”, – вважає експерт

Нагадаємо, спікер Сил оборони півдня України Владислав Волошин на початку жовтня говорив, що росіяни можуть активізувати штурмові дії на південній частині нашої країни. За його словами, супротивники намагатимуться за будь-яку ціну взяти під контроль, у тому числі південну частину Запорізької області, щоб обрізати нашу логістику.

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