Росіяни, ймовірно, готують новий масштабний удар по Україні. Окупанти можуть знову атакувати об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передають “Новини України – НСН”.

Експерт зазначив, що атака дронів на склад з ракетами у місті Торопець Тверської області послабить Росію на певних напрямках та зменшить можливості ворога для ракетних обстрілів.

Росія, ймовірно, готує новий масштабний удар по Україні – експерт

“І це успіх. Це відтермінує якісь обстріли, бо очевидно, що Росія веде підготовку до масштабного удару”, – додав Мусієнко.

За його словами, після того, як Служба зовнішньої розвідки РФ зробила заяву, що Україна нібито готує удари по власних лікарнях, є ймовірність чергового теракту РФ.

“Я маю на увазі обстріли та їх злочинні дії як ми бачили проти “Охматдиту”. Я припускаю, що ворог може вдарити по наших медичних установах, інших об’єктах цивільної інфраструктури, щоб пробувати зламати наш опір, посіяти деморалізацію”, – уточнив експерт.

Але, як підкреслив Мусієнко, ЗСУ атаками на аеродроми “Енгельс”, “Олень” та склади боєприпасів РФ намагаються не дати Росії провести чергові обстріли і тягнуть час для постачання протиповітряної оборони.

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