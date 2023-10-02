Біля Нововоронцовки снаряд влучив у ГАЗ-66 з 11 воїнами – через рік люди тут встановили Майданчик Вічності

Рік тому, 1 жовтня 2022-го, біля Нововоронцовки на Херсонщині, в селі Любимівка сталася одна із трагедій великої війни – ворожий снаряд влучив у ГАЗ-66 з 11 українськими воїнами. Восьмеро з них загинули, тільки п’ять з них вдалося ідентифікувати. А через рік мешканці встановили тут Майданчик Вічності

Про це повідомляє Нововоронцовська селищна військова адміністрація, передає НСН.

Ті, чиї імена назавжди залишаться у Книзі Пам’яті села Любимівка…. П’ять з восьми, яких вдалося ідентифікувати…. П’ять з 11 військовослужбовців 128 Окремої Гірсько-Штурмової Бригади, що перебували у авто ГАЗ-66, у який поцілив ворожий снаряд… Трьом вдалося вижити. Вони брали участь у легендарному звільненні правобережжя Херсонської області, сіл нашої громади…- йдеться у повідомленні

Мешканці Любимівки кажуть, що день 1 жовтня 2022 року назавжди закарбується у їх пам’яті.

Через два дня після трагедії Любимівка була звільнена. Сльози радості і надії були на очах мешканців. А побратими полеглих зі 128-ї бригади попросили людей поставити пам’ятний хрест на місці загибелі Героїв.

І от, завдяки зусиллям мешканців Любимівки, на місці загибелі героїв встановили Пам’ятний хрест і Майданчик Вічності.

Поруч з меморіалом – згоріле авто, що нагадує, якою ціною дається незалежність, свобода і можливість жити на своїй рідній землі.

До встановлення пам’ятного хреста долучилася вся Любимівка і не тільки. Одні люди допомагали матеріально, інші давали цінні поради, працювали, привозили, засипали, рівняли, прибирали, підтримували! Вся Любимівка об’єдналася, щоб увіковічнити пам’ять загиблих Героїв, адже без перебільшення, допомагала дуже велика кількість людей, – розповідає мешканка Антоніна Терещенко

Вона каже, що з часом, пам’ятний хрест буде освячено.

Ми усвідомлюємо, що ніякий хрест не поверне родинам загиблих Героїв їхніх дітей, татусів, братів, племінників, але любимівці завжди будуть пам’ятати імена хлопців, які визволили від орди їхні домівки! – додає жінка

Проїжджатимете поруч, зупиніться…. Присядьте на лавочку… Сьогодні тут тихо, шелестять листя, торкаючись землі, співають птахи по-осінньому проникливо…. А на землі – сліди пекла, коли тут палала земля… І дух героїв, який назавжди лишився серед дерев… Помовчіть… Згадайте… Помоліться…. Герої української землі стали стражами вічного Неба… Нехай земля Любимівки їм стане пухом. Слава Україні і Слава її Героям! – йдеться у повідомленні Нововоронцовської селищної військової адміністрації

Імена п’яти Захисників, загиблих біля Нововоронцовки, яких вдалося ідентифікувати

Зейкан Дмитро

Гаврильцьо Василь

Сідей Вадим

Чігор Едуард

Мулеса Олександр

За словами Антоніни Терещенко, це – остання світлина хлопців. Серед тих, хто на фото, є один, кому вдалося вижити….

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