Потужна «бавовна» на Запоріжжі 1 березня: лунали вибухи, виникла пожежа (відео)

Потужна «бавовна» на Запоріжжі мала місце 1 березня. В Мелітополі і Пологах лунали вибухи і палала пожежа. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федєров. У Пологах після вибуху почалася сильна пожежа, передає НСН.

“Пологи. Місце там для орків справді “намолене”. Он як палають”, – пишуть місцеві жителі у Телеграм-каналах

Над містом піднявся стовп чорного диму.

Потужна «бавовна» на Запоріжжі в окупованих Пологах: відео

Крім того, міський голова Іван Федоров повідомив і про “прильоти” у Мелітополі.

“Майже кожного місяця рашисти забувають, що курити на мелітопольському аеродромі – вибухонебезпечно. За рік окупації бавовни прилітали на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Так, за його словами, близько 13.00 стався вибух на місцевому аеродромі.

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