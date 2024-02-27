Бабуся і дідусь дівчинки, що померла після обстрілу Авдіївки, засвітилися у сюжеті пропагандистів – депутат

Бабуся і дідусь дівчинки, що померла після обстрілу Авдіївки, звинуватили ЗСУ у сюжеті пропагандистів. Про це повідомив народний депутат України від Донеччини Муса Магомедов у своєму Телеграм-каналі, передає НСН.

Магомедов оприлюднив відповідне відео.

Російські ЗМІ активно поширюють інтервʼю із мешканцями Авдіївки. Серед так званих «ждунів руського миру» і ця сімейна пара. На жаль, любов до рашистів в них виявилася більша, а ніж до рідної онуки, – написав депутат

Він нагадав, що маленька Еліна Федоренко померла в Авдіївці у січні 2023 року. Серце шестирічної дівчинки не витримало постійних обстрілів, адже весь цей час дитина жила у пеклі з бабусею і дідусем. Останнім часом скаржилася на погане почуття. Та, на численні вмовляння влади, поліції, волонтерів виїхати дорослі не реагували.

А зараз вони в обидва голоси розповідають, як вони нарешті дочекалися… Та жодного разу не згадують свою рідну онуку – маленьке янголятко, життя якого забрав цей довбаний «руський мир». У відео вони звинувачують ЗСУ в обстрілах Авдіївки, зізнаються у тому, що протягом двох років чекали на російські війська та не згадують про долю внучки, – написав Магомедов

У коментарі для пропагандистів з RT люди, яких Муса Магомедов називає бабусею та дідусем дівчинки, розповіли, чому не евакуювалися самі та, ймовірно, не евакуювали дитину.

Ми кожну хвилину слухали російське радіо, у нас була радіохвиля. І два роки ми слухали не лише російське радіо, але і радіо “ДНР”. Ми слухали й чекали. Чекали, чекали та чекали, та, коли нам сказали, що ЗСУ відходять, ми просто не могли повірити навіть, що нарешті ми побачимо доньку, нарешті ми поїдемо додому, в Донецьк. Нарешті станеться те, чого ми чекали, — розповіла російському пропагандисту нібито бабуся померлої Еліни

Родичі дівчинки, що померла після обстрілу Авдіївки, засвітилися у сюжеті пропагандистів і навіть не згадали про неї: відео

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