Армія рф навмисно знищила Маріуполь і планує зробити таке з іншими містами – зізнання бойовика «ДНР»

Армія рф навмисно знищила Маріуполь і планує зробити таке з іншими містами України. У цьому зізнався засновник терористичного батальйону «Восток», «днрівець» Олександр Ходаковський, передає NNS, посилаючись на «Острів».

Ходаковський визнав, що окупанти РФ при штурмі навмисно зруйнували Маріуполь і запевнив, що решту «визволених» міст чекає подібна доля. Про це він написав на своїх сторінках у соціальних мережах.

‘Ще коли ми примірялися до Маріуполя і ставало зрозуміло, що або місто, або весь наявний особовий склад – хтось повинен впасти, – ми вибрали місто. Ми виходили з того, що місто можна відбудувати, як відбудували Грозний, а людей (російських окупантів і бойовиків ‘ДНР’ – ‘Острів’) сім’ям не повернеш, і давши час на евакуацію – ми приступили до сеансу екзорцизму. Але головна думка, яка не давала спокою – скільки ще попереду таких Маріуполей, – невже з кожним так доведеться?’, – задається риторичним питанням.

І сам же на нього відповідає: всі міста, що ‘звільняються’ російським агресором, в ході штурму будуть знищуватися.