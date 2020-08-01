"Полтавського терориста" Скрипника знайшли та ліквідували

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"Полтавський терорист" Роман Скрипник, виявлений уночі в ході поліцейської спецоперації, погрожуючи гранатою знову взяв у заручники поліцейського, але був застрелений бійцями КОРДу, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає Інтерфакс-Україна, інформує NNS.

"01 серпня, близько 02.00, на околиці селища Опішня Зіньківського району під час проведення розшукових заходів щодо розшуку Скрипника, в один із нежитлових будинків зайшов начальник Зіньківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан поліції Гума і виявив злочинця. Надалі Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського",

- написав Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у ніч на суботу.

Геращенко зазначив, що у співробітника поліції з собою була табельна зброя.

З метою затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім".

"Злочинець був ліквідований співробітниками поліцейського спецназу КОРД точним пострілом. У заручника було три секунди для того щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живий і неушкоджений",

- підкреслив Геращенко.

Геращенко окремо зазначив, що у злочинця була можливість здатися поліції і залишитися живим, але він нею не скористався.

Як повідомлялося раніше, в Полтаві 23 липня зранку була розпочата спецоперація із затримання підозрюваного в незаконному заволодінні транспортним засобом, який, намагаючись уникнути відповідальності, вчинив опір, погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5 і взяв працівника карного розшуку в заручники.

Після переговорів зловмисник відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції України в Полтавській області Віталія Шияна, зажадав автомобіль і вирушив на ньому разом із новим заручником в сторону виїзду з моста, після чого їздив дорогами Решетилівського району Полтавської області.

Поліція повідомила, що зловмисник є місцевим жителем, йому 32 роки, його звуть Роман Скрипник і він неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів і зберігання наркотичних речовин. Запропонована ним вимога - не притягувати його до кримінальної відповідальності.

Пізніше зловмисник, який захопив заручника і залишив місто на наданому йому правоохоронцями автомобілі, посеред дороги покинув автомобіль і зник у лісопосадці, заручник неушкоджений.

Створено оперативний штаб у складі працівників прокуратури Полтавської області, Головного управління Нацполіції і управління СБУ в області.

Прокуратура Полтавської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів і захоплення їх заручниками, зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ст.348, ст.349, ч.1 ст.263 КК України).