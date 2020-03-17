Харківське метро призупиняє свою роботу

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У вівторок увечері Харківський метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня. Про це NNS інформує з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня", - повідомляє прес-служба Харківської міськради.

В інформації зазначається, що наземний електричний громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі, про який поінформують пізніше.

Також буде організовано підвезення городян до продуктових магазинів і лікувальних закладів.

Раніше ми писали: Укрзалізниця призупиняє всі внутрішні пасажирські перевезення

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Нагадаємо: 16 березня президент України Володимир Зеленський призвав Міністерство інфраструктури заборонити міжміське та міжобласне сполучення і роботу метрополітенів у зв’язку з епідемією COVID-19.