Харківське метро призупиняє свою роботу

- 17 бер. 2020
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У вівторок увечері Харківський метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня. Про це NNS інформує з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня", - повідомляє прес-служба Харківської міськради.
В інформації зазначається, що наземний електричний громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі, про який поінформують пізніше.
Також буде організовано підвезення городян до продуктових магазинів і лікувальних закладів.
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Нагадаємо: 16 березня президент України Володимир Зеленський призвав Міністерство інфраструктури заборонити міжміське та міжобласне сполучення і роботу метрополітенів у зв’язку з епідемією COVID-19.
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