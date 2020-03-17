Повний перелік обмежень для запобігання поширення коронавірусу в Україні

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Як стало відомо NNS, уряд України вжив невідкладні та жорсткі заходи для запобігання поширенню коронавірусу SARS-CoV-2. Про це розповів у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.

“Уряд вживає невідкладні заходи для запобігання поширенню (коронавіруса SARS-CoV-2, який викликає легеневу хворобу - ред) COVID-19! Щойно на засіданні Кабміну було прийнято низку ініціатив, мета яких — убезпечити людей від коронавірусної інфекції”, — написав прем’єр.

Так, Уряд підтримав рішення заборонити:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;

перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі;

з 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі);

масові заходи за участі більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями;

з 18 березня перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

Прем’єр-міністр також зазначив, що на засіданні додатково було вирішено:

обмежити експорт продуктів харчування за визначеним Урядом переліком.

запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року;

не допускати на атомні електростанція та міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.

“Заходи жорсткі та кардинальні. Але здоров’я та життя наших громадян важливіші за тимчасові незручності. Прошу всіх з розумінням поставитися до запроваджених обмежень і попіклуватися про себе та своїх рідних”, — резюмував він.

Нагадаємо, 16 березня лабораторно підтверджено два нових випадки коронавірусу SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.

Також ми писали: Перший заражений коронавірусом в Україні має негативний повторний тест.

Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.