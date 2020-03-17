Укрзалізниця призупиняє всі внутрішні пасажирські перевезення

- 17 бер. 2020
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Укрзалізниця, починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення. Про це NNS дізналася з повідомлення пресслужби УЗ.
«На виконання постанови Кабінету Міністрів України №215 Укрзалізниця, починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та далекому) у зв’язку з карантином, спричиненим спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19 до прийняття окремого рішення уряду. Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня», — йдеться в повідомленні.
У компанії зазначають, що УЗ компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів.
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Для зручності пасажирів та уникнення концентрації людей біля кас, Укрзалізниця подовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований.
Також в коспанії нагадали, що квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн сервіси. Вантажні залізничні перевезення тривають.
Укрзалізниця закликає пасажирів, якщо є можливість, не поспішати на вокзали повертати квитки і не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі. В компанії запевняють, що коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернені у повному обсязі.
Нагадуємо, що з 00:00 годин 17 березня (у ніч з 16 на 17) Укрзалізниця на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р припинила міжнародне пасажирське сполучення до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних рішень уряду.
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