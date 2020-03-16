Зеленський закликав зупинити міжміське сполучення та закрити метро по всій країні

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із закликом запровадити низку обмежень у зв’язку з епідемією COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Радіо Свобода».

Відповідну заяву Зеленський зробив у відеозверненні сьогодні,16 березня.

За словами Зеленського, уряд збереться на засідання увечері 16 березня. Він просить Кабінет міністрів заборонити закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, фітнес-центрам та іншим закладам сфери харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів з опівночі 17 березня. Винятком лишається приготування їжі для доставки додому.

Також президент просить Міністерство інфраструктури заборонити міжміське та міжобласне сполучення і роботу метрополітенів.

«Міські первезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваїв», – сказав він.

За даними президента, станом на 16 березня в Україні перевірили 79 підозр на коронавірус SARS-CoV-19, п’ять із них підтвердилися.

Серед інших вимог Зеленського: