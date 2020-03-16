Зеленський закликав зупинити міжміське сполучення та закрити метро по всій країні

16 бер. 2020
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із закликом запровадити низку обмежень у зв’язку з епідемією COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Радіо Свобода».

Відповідну заяву Зеленський зробив у відеозверненні  сьогодні,16 березня.

За словами Зеленського, уряд збереться на засідання увечері 16 березня. Він просить Кабінет міністрів заборонити закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, фітнес-центрам та іншим закладам сфери харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів з опівночі 17 березня. Винятком лишається приготування їжі для доставки додому.

Також президент просить Міністерство інфраструктури заборонити міжміське та міжобласне сполучення і роботу метрополітенів.

«Міські первезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваїв», – сказав він.

За даними президента, станом на 16 березня в Україні перевірили 79 підозр на коронавірус SARS-CoV-19, п’ять із них підтвердилися.

Серед інших вимог Зеленського:

  • Міністерству фінансів – провести переговори з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами про надання Україні фінансової підтримки для подолання наслідків епідемії
  • Національному банку, Міністерству фінансів, державним і комерційним банкам – розробити «програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін». Пенсіонерам із пенсією менше за 5 тисяч гривень президент пропонує виділити доплату в розмірі однієї тисячі.
  • в Чернівецькій та Житомирській областях, де виявили випадки захворювання на COVID-19, запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня
  • Міністерство охорони здоров’я має заборонити проведення планових операцій, окрім термінових та невідкладних. Також від лікарень вимагається «максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах».
  • заборонити масові заходи за участі більше 10 осіб
  • обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком
  • міністерствам, голвам ОДА, місцевого самоврядування забезпечити «безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, усіх підприємств критичної інфраструктури, державної так комунальної власності та вантажного транспорту», а також усіх органів державної влади, закладів охорони здоров’я та правоохоронних органів.
Автор: Администратор

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