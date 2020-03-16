Зеленський закликав зупинити міжміське сполучення та закрити метро по всій країні

- 16 бер. 2020
- 815
Завантажте мобільний додаток сайту
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із закликом запровадити низку обмежень у зв’язку з епідемією COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Радіо Свобода».
Відповідну заяву Зеленський зробив у відеозверненні сьогодні,16 березня.
За словами Зеленського, уряд збереться на засідання увечері 16 березня. Він просить Кабінет міністрів заборонити закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, фітнес-центрам та іншим закладам сфери харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів з опівночі 17 березня. Винятком лишається приготування їжі для доставки додому.
Також президент просить Міністерство інфраструктури заборонити міжміське та міжобласне сполучення і роботу метрополітенів.
«Міські первезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваїв», – сказав він.
За даними президента, станом на 16 березня в Україні перевірили 79 підозр на коронавірус SARS-CoV-19, п’ять із них підтвердилися.
Серед інших вимог Зеленського:
- Міністерству фінансів – провести переговори з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами про надання Україні фінансової підтримки для подолання наслідків епідемії
- Національному банку, Міністерству фінансів, державним і комерційним банкам – розробити «програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін». Пенсіонерам із пенсією менше за 5 тисяч гривень президент пропонує виділити доплату в розмірі однієї тисячі.
- в Чернівецькій та Житомирській областях, де виявили випадки захворювання на COVID-19, запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня
- Міністерство охорони здоров’я має заборонити проведення планових операцій, окрім термінових та невідкладних. Також від лікарень вимагається «максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах».
- заборонити масові заходи за участі більше 10 осіб
- обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком
- міністерствам, голвам ОДА, місцевого самоврядування забезпечити «безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, усіх підприємств критичної інфраструктури, державної так комунальної власності та вантажного транспорту», а також усіх органів державної влади, закладів охорони здоров’я та правоохоронних органів.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!