Європарламент підтримав пропозицію Зеленського щодо звільнення суддів КСУ

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Європейський парламент виступив із заявою про наслідки рішення КСУ і заявив, що підтримує первісну реакцію президента Зеленського, який ініціював законопроект щодо цього. Про це повідомляє УНН, посилаючись на EU Political Report., передає NNS.

"Ми з великою стурбованістю дізналися про постанову КСУ від 27 жовтня, який оголосив деякі положення Закону № 1700 про запобігання корупції та Кримінального кодексу України неконституційними. З огляду на те, що Закон № 1700 є одним з наріжних каменів української антикорупційної політики, ми надзвичайно стурбовані правовою порожнечею, створеною цією постановою. Тому ми закликаємо український уряд і законодавців діяти якомога швидше, щоб заповнити правову прогалину",

- йдеться в заяві.

Також уряд закликають швидко відновити повністю працездатну, ефективну і всеосяжну інституційну архітектуру для боротьби з корупцією, в тому числі в судовій системі.

"У цьому контексті ми підкреслюємо, що повністю уповноважене Національне агентство з запобігання корупції відіграє вирішальну роль, і рішення Конституційного суду не повинно використовуватися як привід для послаблення або обмеження його діяльності",

- йдеться в заяві.

Депутати відзначили, що вітають прагнення України поглибити свою співпрацю та інтеграцію з ЄС, але також нагадали, що допомога ЄС і будь-який поступ у співпраці з ЄС залежать від строгих умов.

"Щоб отримати вигоду з більш амбітного комплексу заходів, Україні необхідно продемонструвати незмінну прихильність реформ і дотримання принципів Союзу. Слід уникати будь-якого відкату, особливо в такій чутливій і важливій галузі, як боротьба з корупцією. Тому ми вітаємо первісну реакцію президента Зеленського, який ініціював законопроект щодо цього",

- йдеться в повідомленні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.

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