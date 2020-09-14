Сьогодні Лукашенко і Путін проведуть переговори у Сочі

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Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, у понеділок вранці вилетів до Росії на переговори з президентом РФ Владіміром Путіним, передає Європейська правда, інформує NNS.

Відео з бортом Лукашенка перед зльотом опублікував телеграм-канал Пул первого.

Як повідомляє білоруське державне агентство БелТА з посиланням на пресслужбу Лукашенка, у Сочі відбудеться зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним. Переговори пройдуть у форматі "один на один".

Відзначається, що лідери обговорять "тематику союзних відносин, розглянуть міжнародну проблематику і ситуацію в регіоні, питання спільного реагування на виникаючі виклики".

Нагадаємо, 30 серпня після телефонної розмови Лукашенка та президента РФ Владіміра Путіна їхні пресслужби оголосили, що лідери домовилися "в найближчі тижні провести зустріч у Москві".

Раніше наприкінці серпня Владімір Путін у своїх інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що підготував для Александра Лукашенка "резерв" з російських силовиків, але їх нібито домовилися використовувати лише у разі, якщо ситуація почне виходити з-під контролю.

Низка країн та генсек НАТО після цього застерегли Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі.

Як передає ТСН, раніше Bloomberg з посиланням на п'ять неназваних джерел, наближених до Кремля, повідомляв, що президент Росії Володимир Путін не вірить у здатність протестувальників повалити режим його білоруського колеги. За словами джерел, російська влада була приголомшена масштабами протестів у Білорусі. Попри те, що Москва не довіряє Лукашенку, вона не хоче допустити прихід опозиційних сил до влади шляхом вуличних акцій. Тому Кремль підтримуватиме Лукашенка, підштовхуючи його до поступового передавання влади.

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