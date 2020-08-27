Путін підготував резерв силовиків для боротьби з протестами у Білорусі

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Президент Росії Володимир Путін на прохання поки ще очільника Білорусі Олександра Лукашенка сформував резерв зі співробітників правоохоронних органів, які «за необхідності» допоможуть Мінську, пише Громадське, передає NNS.

Про це Путін заявив в інтерв’ю на телеканалі «Россия 24».

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«У рамках Союзного договору і в рамках Договору про колективну безпеку (ОДКБ) є статті, які говорять про те, що всі держави-члени цих організацій – в тому числі, й Союзної держави, там всього дві держави-учасниці: Росія і Білорусія – повинні надавати одна одній допомогу в захисті суверенітету, зовнішніх кордонів і стабільності. У зв'язку з цим у нас є зобов'язання перед Білоруссю. І Олександр Григорович Лукашенко так і поставив питання – про те, що він хотів би, щоб ми надали при необхідності йому відповідну допомогу. Я сказав, що Росія виконає всі свої зобов'язання. Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв із співробітників правоохоронних органів – і я це зробив»,

— сказав Путін.

Російський президент додав, що цей резерв не будуть використовувати, поки «екстремістські елементи не перейдуть певних меж, не почнуть учиняти просто розбій, не почнуть підпалювати машини, будинки, банки, намагатися захопити адміністративні будівлі і так далі».

На думку Путіна, наразі ситуація в Білорусі «вирівнюється». І він сподівається, що події й далі вирішуватимуться «в межах конституційного поля, в межах закону й мирними засобами».

«Нам, безумовно, не однаково, що там [у Білорусі] відбувається. Це дуже близька, можливо, найближча нам країна. І етнічно найближча, і в плані мови, і в культурному, духовному, та якому завгодно [плані]. У нас десятки, може, сотні тисяч, якщо не мільйони, прямих родинних зв'язків. Найтісніша кооперація в промисловості»,

— зазначив президент РФ.

Перша публічна реакція Путіна на Білорусь

Путін уперше публічно прокоментував події в Білорусі, де з 9 серпня відбуваються антиурядові протести з вимогою відставки Лукашенка. Утім обоє кілька разів зідзвонювалися й про щось домовлялися — зокрема про тестування російської вакцини від коронавірусу на білорусах.

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Крім того, Путін вважає, що правоохоронці в Білорусі діють достатньо стримано під час протестів. Щоправда, відео- й аудіосвідчення говорять про цілковито протилежне.