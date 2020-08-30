Лукашенко і Путін найближчим часом зустрінуться у Москві

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Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, провів чергову телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним в межах якої погодив свій візит до Москви, передає Українська правда, інформує NNS.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента Росії.

Відзначається, що під час телефонної розмови "Путін тепло привітав" Лукашенка з днем ​​народження.

"Підтверджено обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва і розширення взаємовигідного співробітництва в усіх напрямках. Домовлено в найближчі тижні провести зустріч в Москві",

— повідомляють в РФ.

Нагадаємо:

Олександр Лукашенко народився 30 серпня 1954 року. У неділю він святкує свій 66-й день народження.

У день народження Лукашенка в центр Мінська стягнули спецтехніку й автозаки, а площу Незалежності огородили.

У Білорусі з 9 серпня щодня тривають масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

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