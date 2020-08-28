Україна приєдналася до заяви ЄС про нечесність виборів у Білорусі

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Україна приєдналася до заяви ЄС, яка характеризує недавні вибори в Білорусі як такі, що не відповідали міжнародним стандартам. Про це повідомили у пресслужбі МЗС у відповідь на запит Європейської правди, передає NNS.

"За останні три тижні була оприлюднена одна декларація ЄС (11 серпня цього року ), відкрита до приєднання третіх країн: "Білорусь: Декларація Високого представника із закордонних справ і безпекової політики від імені ЄС стосовно виборів президента". Україна приєдналася до зазначеної декларації",

— повідомили в МЗС.

Європейський союз у своїй закликав білоруську владу "негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих", нагадуючи, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-члена ОБСЄ.

У заяві йдеться про можливість запровадження санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство, необґрунтовані арешти та фальсифікацію результатів виборів.

"Європейський союз буде і надалі підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь",

— йдеться в заяві.

Крім України до заяви приєдналися Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина.

Як повідомлялось, вперше в історії Україна вдалася до виклику посла у відносинах з Білоруссю. Цьому передували безпідставні звинувачення України Лукашенком у втручанні у внутрішні справи республіки, а також видача Білоруссю бійців ПВК "Вагнер" Росії попри прохання передати їх Україні.

Між тим, 15 серпня МЗС оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування.

Минулого тижня повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України підготує пропозиції щодо подальшого розвитку відносин України та Білорусі і направить їх керівництву держави.