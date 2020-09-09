Путін просив Лукашенка поговорити з Зеленським

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Поки ще чинний білоруський президент Олександр Лукашенко сказав, що президент Росії Володимир Путін просив його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Лукашенко повідомив в інтерв'ю російським ЗМІ, пише РБК-Україна, передає NNS.

Путін хотів, щоб Лукашенко поговорив з Зеленським "по-батьківськи".

"Ти поговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу: "Добре, я вже поговорив з ним",

— розповів Лукашенко про прохання Путіна.

Лукашенко сказав, що поїхав в Україну на форум регіонів двох країн і в бесіді з Володимиром Зеленським постарався переконати його, що Росія не бажає захоплювати Україну.

"Я йому розповів, що у Путіна немає такої мети... Багато таких життєвих питань, які ми обговорювали, я з Зеленським обговорював, переконував його. Розуміюча людина, до мене добре ставився",

— додав Лукашенко.

Також Лукашенко сказав, що жалкує через те, що Україна приєдналася до "тиску на Білорусь" після початку протестів у країні.

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Нагадаємо, 9 серпня у Республіці Білорусь відбулися вибори президента, на яких перемогу, за версією Центрвиборчкому, здобув Олександр Лукашенко.

Результати виборів не визнали опозиція і білоруський народ, внаслідок чого по всій країні почалися масові мітинги та страйки.

Лукашенко звинуватив країни Євросоюзу, а також Україну та Володимира Зеленського у нібито фінансуванні кампанії з дестабілізації ситуації у Білорусі.

Україна у відповідь прийняла рішення відкликати свого посла з Білорусі і анонсувала перегляд дипломатичних відносин з Мінськом.

У МЗС України акцентували увагу на різких заявах Лукашенка на адресу Києва і видачі Росії бойовиків Вагнера та пообіцяли ввести санкції проти правлячого режиму Білорусі.

Санкції проти Лукашенка вже ввели Литва, Латвія і Естонія.