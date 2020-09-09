Знайшлася білоруська опозиціонерка Колеснікова, вона у мінському СІЗО, в її квартирі обшук

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Членкиня Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова заарештована і перебуває у мінському СІЗО № 1 на вулиці Володарського, у неї вдома провели обшук. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське і Euroradio.

Про затримання опозиціонерки розповів її батькко, про це пише видання TUT.by. Йому про це повідомив керівник слідчої групи Слідчого комітету. Батьку запропонували привезти передачу Марії.

«Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу»,

— сказав батько Марії.

Білоруське Euroradio повідомляє про обшук в квартирі Марії Колесникової:

«Обшук у квартирі Марії Колеснікової закінчився, силовики виїхали сірим мікроавтобусом без номерних знаків. Вони взяли з собою коробки, в яких містився ноутбук та документи. За 20 хвилин до виходу двоє людей у ​​балаклавах виходили з під'їзду. Через деякий час повернувся лише один із них. У руках він тримав щось схоже на сумку для ноутбука».

Що сталося з Колесніковою?

Вона єдина серед головних опозиціонерок досі залишається у Білорусі. Колеснікова публічно не раз заявляла, що територію Білорусі полишати не буде.

7 вересня стало відомо, що Колеснікову в Мінську невідомі люди посадили в мікроавтобус з написом «Связь» і відвезли в невідомому напрямку. А 8 вересня вона з прессекретарем Координаційної ради білоруської опозиції Антоном Родненковим та її виконавчим директором Іваном Кравцовим намагалися виїхати в Україну.

Родненков і Кравцов в Україну потрапили, а Колеснікова порвала свій паспорт і залишилася у Білорусі. Після чого її затримали. До сьогоднішнього ранку було невідомо, де утримують Колеснікову.

Що взагалі з опозиціонерами?

Майже всіх членів президії Координаційної ради затримали або змусили покинути країну. Сьогодні, 9 серпня, затримали юриста та члена президії Максима Знака. На свободі залишається лише Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

За її словами, за нею теж слідкують. Алексієвич заявила журналістам, що не збирається виїжджати з Білорусі, але додала: «Ви знаєте, які бувають методи».

Що таке Координаційна рада?

Її створили 18 серпня. Мета ради — мирна передача влади від поки ще чинного президента Олександра Лукашенка до Світлани Тіхановської (яку опозиція вважає справжньою переможницею виборів). Туди ввійшли понад три десятки людей, зокрема довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова, Нобелівська лавреатка з літератури Світлана Алексієвич, глава правозахисного центру «Вясна» Алесь Беляцький, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко, економісти, письменники, юристи тощо.

Члени ради наголошували, що вони хочуть подолати кризу в Білорусі й вони не ставлять собі за мету зміну конституційного ладу чи зовнішньополітичного курсу.