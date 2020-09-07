У Мінську викрали членкиню Координаційної ради Марію Колесникову: що відомо

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У Мінську членкиню Координаційної ради Марію Колесникову вранці 7 вересня невідомі люди посадили в мікроавтобус з написом «Связь» і відвезли в невідомому напрямку. Про це білоруському виданню TUT.BY розповіла читачка Анастасія, на очах якої все і відбулося, пише Громадське, передає NNS.

За словами Анастасії, це сталося приблизно о 10:05 поблизу Національного художнього музею. Анастасія йшла від проспекту Незалежності в сторону музею, обернулася і побачила Марію Колесникову.

За її словами, неподалік від музею був припаркований темний мікроавтобус з написом «Связь» на борту і ззаду була марка «Соболь». Вона пройшла вперед і почула звук телефону, який падає на асфальт.

«Я обернулася і побачила, що люди в цивільному одязі й в масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї відлітає телефон, один з цих людей телефон підіймає, стрибає в мікроавтобус і вони їдуть»,

— розповідає Анастасія.

Як інформує видання, телефон Колесникової доступний, але трубку вона не підіймає.

Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков о 10:13 заявив виданню, що Марія одна була в центрі міста у справах. Про її зникнення він дізнався від TUT.BY і став з'ясовувати, де перебуває Марія. Об 11:00 його телефон став недоступний.

Головне управління внутрішніх справ Мінська зараз перевіряє інформацію про зникнення Марії, передає TACC. Згодом у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що не затримували її.

Як пише НВ, Прикордонний комітет Білорусі не коментує інформацію про перетин Колесніковою кордону. Про це заявив прессекретар комітету Антон Бичковський.

Також ситуацію щодо зникнення Колеснікової прокоментувала Світлана Тіхановська.

«Влада займається терором, по-іншому це не назвеш. Викрадення Марії Колеснікової, Антона Роднянкова і Івана Кравцова — це спроба зірвати роботу Координаційної Ради, і залякати її членів. Влада помиляється, коли думає, що це нас зупинить. Чим більше вони залякують, тим більше людей буде виходити на вулицю. Ми продовжимо боротьбу, будемо домагатися звільнення всіх ув’язнених і проведення нових чесних виборів»,

— заявила Тіхановська.

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс також відреагував на викрадення Колеснікової:

«Замість діалогу з жителями Білорусі, керівництво, що йде, цинічно намагається знищити їх одного за іншим. Викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська — ганьба. Сталінські методи НКВС застосовуються в Європі 21 століття. Вона повинна бути негайно звільнена».

Читайте у матеріалі НВ про те, що відомо про Марію Колеснікову, яку викрали в Мінську.