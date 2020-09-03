В МЗС України відповіли на звинувачення Лукашенка

У МЗС України прокоментували звинувачення Лукашенка щодо нібито впливу України на протести в Білорусі, з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства передає NNS.

«Вичерпна відповідь на закиди окремих політиків щодо нібито залучення України в організацію протестів в Республіці Білорусь була вчора надана міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою»,

— йдеться в коментарі МЗС України.

Дмитро Кулеба зокрема наголосив, що Україна не вела, не веде і не буде вести жодної підривної діяльності проти Білорусі.

«У зв’язку з черговим безпідставним обвинуваченням у втручанні у внутрішні справи Білорусі, висловленим О. Лукашенком, закликаємо наших білоруських друзів та партнерів не піддаватися на інформаційні провокації, аби не потрапити у пастку пропаганди та фейків.

Не треба шукати ворогів там, де їх немає»,