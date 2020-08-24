У Німеччині заявляють про ймовірність отруєння російського опозиціонера Навального

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Уряд Німеччини вважає, що російського опозиціонера Олексія Навального з «великою імовірністю» отруїли, тому він потребує особистої охорони. Про це на пресконференції в понеділок, 24 серпня, заявив речник німецького уряду Штефен Зайберт, передає AFP, повідомляє Громадське, інформує NNS.

«Ми маємо справу з пацієнтом, який із великою ймовірністю був отруєний»,

— сказав Зайберт.

Він також вказав, що в сучасній історії Росії існують приклади такого отруєння, а тому «світ дуже серйозно сприймає цю підозру».

Також, за словами речника німецького уряду, через підозру на отруєння Навального йому мають забезпечити особисту охорону.

Уранці 22 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального доставили до клініки «Шаріте» в Берліні з російського Омська. Там він лежав у непритомному стані після того, як йому стало погано під час перельоту.

Російські лікарі в Омську, які лікували Навального, заперечували версію про отруєння політика, через що йому стало зле, зійшовшись на попередньому діагнозі — порушення обміну речовин. Натомість оточення Навального вважає, що так йому хотіли помститися за викривальну антикорупційну діяльність.

Що сталося з Навальним?

Навальному стало погано вранці 20 серпня, коли він летів із Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську та госпіталізували. Політик перебував у комі.

Його речниця Кіра Ярмиш одразу заявила про отруєння політика і припустила, що йому могли щось підмішати в чай, який він пив в аеропорту перед вильотом. Російські лікарі не підтверджували версії про отруєння.

Уранці 21 серпня до Омська, де в лікарні в комі перебував Навальний, прилетів літак німецької некомерційної організації Cinema for Peace Foundation із лікарями на борту. Вона напередодні погодилася організувати перевезення політика до німецької лікарні.

Надвечір 21 серпня після консультації з німецькими лікарями російські лікарі дозволили транспортування Олексія Навального літаком із Омська до Берліна.

Олексій Навальний — опозиційний російський політик, який також веде однойменний блог про корупцію в російській владі. Він брав участь у виборах мера Москви 2013 року. Тоді переміг Сергій Собянін від провладної партії «Єдина Росія», Навальний посів друге місце з 27% голосів.

У 2014 році Навального та його брата Олега судили у так званій справі «Ів Роше» про начебто розкрадання та легалізацію грошей французької фірми «Ів Роше Схід». Тоді Олексія засудили до 3,6 року умовно, а його брата на такий же термін ув'язнили. Через цю судимість Олексія Навального не зареєстрували на президентські вибори в Росії у 2018 році.

У липні 2019 року Навальний уже повідомляв про спробу його отруїти, коли він укотре перебував у СІЗО.

Під час Революції Гідності в Україні Навальний підтримав протестувальників.