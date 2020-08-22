Літак з Навальним вилетів до Німеччини

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Літак із російським опозиціонером Олексієм Навальним залишив РФ. Російські лікарі дозволили перевезти опозіціонера на лікування до Німеччини. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель, який посилається на прес-секретаря Навального Кіру Ярмиш.

Разом з політиком полетіла його дружина Юлія. Літак вирушив до Берліна. Зазначимо, що російські лікарі не погоджувались віддати німецьким колегам Навального. Вони заявляли, що його стан «нетранспортабельний», хоча закордонні лікарі це заперечували та наголошували, що у них є всі умови, аби безпечно його перевезти.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин.

Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг August 22, 2020

21 серпня дружина Навального Юлія звернулась особисто до Путіна з проханням надати дозвіл на евакуацію чоловіка до Німеччини. Цього ж дня німецькі лікарі навістили Навального, але Юлії не дали з ними поспілкуватись.

Нагадаємо, вранці 20 серпня стало відомо, що Навальний потрапив в реанімацію з ознаками сильного отруєння. Він повертався літаком з Томська до Москви, але під час польоту йому стало зле. Літак екстрено посадили в Омську.

У Навального припускають, що йому підсипали отруту в чай — це єдине, що він пив уранці. 21 серпня в лікарні назвали основний діагноз

Лікарі назвали основний діагноз Навального — порушення обміну речовин і падіння рівня цукру в крові.

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