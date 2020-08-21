Омські лікарі назвали основним діагнозом Навального "порушення обміну речовин"

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Основним діагнозом російського опозиціонера Олексія Навального є порушення обміну речовин. Про це заявив головлікар омської Лікарні швидкої допомоги №1 Олександр Мураховський, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс, передає NNS.

"На сьогоднішній день у нас є робочі діагнози. Основний - це порушення вуглеводного балансу, тобто порушення обміну речовин",

— сказав головлікар.

Слідів оксибутиратів і барбітуратів в його організмі дослідження не виявило. Дослідження триває, продовжив він.

Хімічний компонент, який знайшли на шкірі та одязі політика, це виявився зразком промислової хімії від пластикового стаканчика.

"Що говорилося про хімічний компонент. Були взяті проби з поверхні шкіри, одягу, нігтів. Це - звичайна промислова хімія, яка використовується в пластиковому стаканчику. Його (хімкомпонент - ред.) знайдено не в крові, а на поверхні людини та одягу",

— сказав Мураховський.

"Стан Навального розцінюється як нестабільно важкий. При зльоті і посадці нестабільність може збільшитися у вигляді гемодинамічних порушень (порушення кровотоку - ред.), так і судомного синдрому. Тому консиліум прийняв рішення, що ризикувати не можна. Хоча загальний стан незначно покращився",

— заявили в омському Міністерстві охорони здоров'я.

Водночас речник Навального Кіра Ярмиш написала в Твіттері, що дружині і брату політика його діагноз досі не повідомили.

«Юлі і Олегу Навальним не повідомляли діагноз Олексія всупереч заяві лікарів. Те, що їм розповіли, - це набір симптомів, який може бути інтерпретований по-різному. Причину стану Олексія лікарі як і раніше не можуть встановити»,

— повідомила Ярмиш.

Як повідомляла NNS, 20 серпня Навального госпіталізували до Омської лікарні в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало зле під час польоту з Томська в Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навального з борта літака доставили в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він перебуває в комі.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль за необхідності буде готовий оперативно розглянути звернення про вивезення опозиціонера. Після цього штаб Навального звернувся до адміністрації президента РФ про сприяння з його перевезенням до західної клініки.

Як пише Медіазона з посиланням на Flightradar, літак з Німеччини приземлився 21 серпня в Омську, щоб забрати політика. Однак лікарі заборонили транспортування Навального.

Раніше транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли російського опозиційного політика Навального. Зазначалося, що було «виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення».

Представник омської лікарні № 1 заявив, що «в результаті проведених аналізів слідів отрут в організмі Навального не виявлено», тому в лікарні не вважають, що пацієнт отримав отруєння.