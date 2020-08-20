Російський опозиціонер Навальний в комі – підозрюють отруєння (відео)

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Російський опозиціонер Навальний перебуває в реанімації, в комі – підозрюють отруєння. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна та Телеграм-канал Baza.

У Росії опозиційному політику Олексію Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням, повідомила в твітері його речниця Кіра Ярмиш.

«У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо до лікарні»,

– написала Ярмиш уранці 20 серпня.

Пізніше вона додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай.

«Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний»,

– повідомила Ярмиш.

Навальний перебуває в реанімації.

Вона висловила припущення, що це могло бути зумисне отруєння, нагадавши, що рік тому в Навального вже було отруєння, коли він перебував під адміністративним арештом в Москві.

"Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, що підмішали в чай. Лікарі кажуть, що токсин швидко всмоктався через гарячу рідину",

- написала речниця політика у Twitter.

У розмові з "Ехом Москви" вона уточнила, що вранці в готелі Навальний почувався добре, а в аеропорту випив чорного чаю.

Засновник "Фонду боротьби з корупцією" Олексій Навальний хотів участь в президентських виборах 2018 року як самовисуванець. Але врешті ЦВК відмовила Навальному в реєстрації кандидатом на виборах через незняту і непогашену судимість.

Телегам канал Baza повідомляє: лікарі припускають, що Олексія Навального могли отруїти оксибутиратом натрію — це сильний психодислептик.

Ця речовина не має кольору і запаху, тому його легко можна додати в чай-часто саме гвалтівники вибирають оксибутират натрію, щоб «вимкнути» своїх жертв. Правда, щоб отруїти людину, в рідину потрібно було б додати не менше 20-30 мл. цієї речовини, до того ж препарат має солоний смак, тому Олексій міг його відчути.

Поки остаточні аналізи не готові. Олексій, за словами лікарів, ще не прийшов до тями і знаходиться в комі II-го ступеня. Його підключили до апарату ШВЛ.

Одному з пасажирів, що летів з Олексієм, вдалося зняти, як спочатку він п'є в аеропорту чай, а вже через деякий час летить в літаку, де йому стало погано.

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