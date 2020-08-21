В організмі російського опозиціонера Навального виявили смертельно небезпечну отруту

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Через день після госпіталізації в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли смертельно небезпечну отруту, проте через таємницю слідства не розголошують її назву, пише Громадське, передає NNS.

Про знайдену отруту повідомили в транспортній поліції, заявили юрист Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов та дружина опозиціонера Юлія Навальна.

Крім того, у поліції заявили, що знайдена отрута небезпечна не тільки для Навального, але й для інших людей.

Юлія Навальна розповіла, що її чоловіка не дозволяють транспортувати до Німеччини, хоча ще нещодавно лікарі були не проти цього. Вона вважає, що лікарі тягнуть час, щоб отруту не можна було відстежити в організмі.

У лікарні в місті Омск, де перебуває політик, не дозволили транспортувати Навального до Німеччини через нестабільний стан, навіть під відповідальність родичів. Лікарі обіцяють, якщо стан пацієнта буде стабільний, його дозволять перевезти до Німеччини. Наразі він досі перебуває без тями.

Вчора стало відомо, що літак, який має забрати політика, вже вилетів із Німеччини і має прибути в Омськ 21 серпня.

Що сталося з Навальним?

Навальному стало погано вранці 20 серпня, коли він летів із Томська до Москви. У Томську він перебував у відрядженні для підтримки опозиційних кандидатів на прийдешніх місцевих виборах (мають відбутися у вересні), а ще знімав сюжети про корупцію місцевих політиків.

Літак екстрено посадили в Омську, де Навального госпіталізували. Його речниця Кіра Ярмиш одразу заявила про отруєння політика і припустила, що йому могли щось підмішати в чай, який він пив в аеропорту перед вильотом. Лікарі ж поки не підтверджують версії про отруєння.

Ситуацію з отруєнням Навального прокоментували у США: Дональд Трамп заявив, що слідкує за нею. А очільники Франції та Німеччини — Еммануель Макрон і Ангела Меркель — сказали, що готові прийняти Навального на лікування до себе.

Олексій Навальний — опозиційний російський політик, який також веде однойменний блог про корупцію в російській владі. Він брав участь у виборах мера Москви 2013 року. Тоді переміг Сергій Собянін від провладної партії «Єдина Росія», Навальний посів друге місце з 27% голосів.

У 2014 році Навального та його брата Олега судили у так званій справі «Ів Роше» про начебто розкрадання та легалізацію грошей французької фірми «Ів Роше Схід». Тоді Олексія засудили до 3,6 року умовно, а його брата на такий же термін ув'язнили. Через цю судимість Олексія Навального не зареєстрували на президентські вибори в Росії у 2018 році.

У липні 2019 року Навальний уже повідомляв про спробу його отруїти, коли він укотре перебував у СІЗО.

Під час Революції Гідності в Україні Навальний підтримав протестувальників.