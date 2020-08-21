Ми готові застосувати зброю на ураження – Міністр оборони Білорусі

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ЗМІ оприлюднили промову міністра оборони Білорусі на закритому засіданні силовиків. У разі ескалації протестів міністр оборони Віктор Хренін заявив про готовність армії використовувати зброю на ураження. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що протести в республіці можуть перерости в громадянську війну або військовий конфлікт, тому в разі потреби армія буде використовувати зброю на ураження. Про це в четвер, 20 серпня, повідомило білоруське видання Наша Ніва з посиланням на аудіозапис закритого засідання чиновника з керівництвом підрозділів Міноборони, Генштабу та Збройних сил.

"Ми, можливо, увійдемо в громадянську війну, ціна людського життя втрачає ціну з кожним днем. Це жахливо. Не виключено, що може бути і військовий конфлікт, на сьогодні це вже реальність. Наше завдання - не допустити",

- заявив Хренін. Також міністр заявив, що державу розвалити неможливо, поки армія не перейде на бік протестувальників.

"Поки армія не перейде на бік протестувальників, державу розвалити неможливо. Вся надія на нас з вами. Ми не деморалізовані",

- заявив він.

"Треба боротися, якщо треба - і зі зброєю. За країну, за себе, за наші сім'ї",

- закликав Хренін.

Чиновник порівняв армію з вартовим, котрий "готовий зробити постріл вгору, щоб зупинити порушника і не стріляти на поразку"

"І в разі невиконання всіх команд вартового, або якщо йому загрожує небезпека, він зобов'язаний застосовувати зброю на ураження",

- заявив він.

Протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його головний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%. Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками.

З 9 серпня, за даними МВС Білорусі, в різних містах країни були затримані близько 7 тисяч учасників акцій.

13 серпня їх почали випускати з ізоляторів. За даними правозахисників, під час вуличних акцій в Білорусі в результаті дій силовиків загинули мінімум п'ять осіб, ще семеро перебувають у критичному стані в реанімації, близько 200-300 затриманих правозахисники вважають політв'язнями.

15 серпня Лукашенко після телефонної розмови з Путіним заявив, що президент РФ пообіцяв всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки країни. Раніше Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні.

16 серпня після ще однієї телефонної розмови в прес-службі Лукашенко заявили, що вони з Путіним мають намір спільно реагувати "в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз".

19 серпня ЄС заявив, що не визнає президентські вибори в Білорусі. Паралельно Захід готує пакет санкцій проти осіб, причетних до розгону протестувальників і вбивств.

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