Лукашенко назвав українців бідолахами (відео)

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Олександр Лукашенко порівняв Україну і Білорусь і назвав українців «бідолахами». На його думку, встановлення демократії в країні нічого не дало українцям в плані європейської інтеграції. Про це він заявив в ході засідання Ради Безпеки, коментуючи масові протести у своїй країні, повідомляє NNS .

Лукашенко висловився про "Реанімаційний пакет реформ для Білорусі" опозиції, яка виступає проти його режиму і вимагає перевиборів. Коментуючи програмні заяви опозиції про відносини із Заходом і Росією, Лукашенко навів у приклад Україну, яка нібито, незважаючи на наявність демократичної держави, не має перспектив входження до НАТО і Європейського Союзу.

При цьому щодо українців він вжив слово «бідолахи».

«Подача заяви і членство в ЄС і НАТО. Україна, бідолахи, демократію встановили вже, напевно, 10 років тому, але ніхто їх ні в НАТО, ні в ЄС не прийняв. Більш того, ніхто нікого там не чекає. Їх, а нас тим більше»,

— заявив Лукашенко.