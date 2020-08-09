Жертви вибуху у Бейруті: серед загиблих є українець

Завантажте мобільний додаток сайту

Серед загиблих внаслідок потужного вибуху у Бейруті 4 серпня є громадянин України. Про це у Facebook повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ, передає NNS.

За словами Осташа, загиблий українець — 32-річний Вільям Азар.

«Йому було лише 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому… Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара»,

— написав посол.

Вільям Азар

Він додав, що зв’язався із матір’ю Азара, яка живе в Києві, і висловив їй співчуття.

Нагадаємо, 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.

Наразі основною версією називають вибух 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році з судна російського бізнесмена. Ймовірно, увесь цей час вибухонебезпечну речовину неправильно зберігали на складах.

Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України