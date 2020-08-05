Вибух у Бейруті: Ліван вважає, що аміачна селітра вибухнула з судна російського бізнесмена

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Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році з судна російського бізнесмена. Про це з посиланням на ліванське видання LBCI повідомляє Громадське, передає NNS.

Раніше судном «Росус», про який йдеться, володів російський підприємець Ігор Гречушкін з Хабаровська. Принаймні так говорили моряки, які працювали на цьому судні, пише російська Meduza.

У 2013 році судно «Росус» під прапором Молдови вийшло з грузинського Батумі в Мозамбік, після чого через технічні неполадки зайшло в порт Бейрута.

Ліванська влада заборонила судну виходити в море. Більшу частину екіпажу відпустили, на борту залишилися четверо моряків, які змогли виїхати з Бейрута тільки через рік. За їхніми словами, Ігор Гречушкін «фактично кинув судно».

Через ризики, пов'язані зі зберіганням аміачної селітри, вантаж з цього судна перемістили на один зі складів у порту Бейрута.

За даними сервісу MarineTraffic, в останній раз місцерозташування судна реєстрували в листопаді 2014 року — воно стояло неподалік від місця, де напередодні стався вибух.

Напередодні, 4 серпня, у столиці Лівану Бейруті пролунав потужний вибух у порту. Вибухова хвиля поширилася в центрі міста й передмісті, пошкодивши будівлі та автомобілі. Зазначимо, у посольстві України в Лівані нам повідомили, що наразі інформації про постраждалих внаслідок вибуху українців немає.

За останніми даними, внаслідок вибуху загинули понад сотня людей, ще приблизно 4 тисячі — постраждали.

Також співзасновник Tanker Trackers (онлайн-служба, яка відстежує та звітує про пересування нафтових танкерів) Самір Мадані повідомляв, що два українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були неподалік від місця вибуху в порту столиці Лівану. У посольстві України в Лівані нам сказали, що не мають наразі такої інформації.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Лівану ймовірною причиною вибуху в порту назвав аміачну селітру, яка зберігалася там на складах.