Під час вибуху у Бейруті постраждали кілька українців - посол

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В результаті вибуху, який стався у Бейруті, постраждали кілька українців. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ, пише Укрінформ, передає NNS.

Серед загиблих та серйозно постраждалих внаслідок вибухів у Бейруті громадян України немає.

“ Є деякі родини, які серйозно постраждали: в першу чергу це майно, це будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, забої, але постраждалих досить серйозно поки що немає”,

— поінформував Осташ.

За його словами, посольство надає необхідну допомогу всім, хто до нього звертається, проводить консульський прийом.

“Ми постійно в контакті з громадою українців в Лівані”,

— запевнив посол.

Осташ також зазначив, що в Україні є велике бажання допомогти ліванському народу.

“Мені навіть дзвонили мери кількох українських міст. Постійний зв'язок з урядом, з Офісом Президента, з МЗС. Поки що мова йде тільки про допомогу у відновленні будинків чи квартир”,

— додав Осташ.

Як повідомлялось, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів загинули щонайменше 100 людей, ще понад 4 тис. зазнали поранень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Як пише Al Jazeera, через вибухи у Бейруті 4 серпня до 250 тис. людей залишилися без домівок.

За словами губернатора Бейрута Марвана Аббуда, бездомними стали від 200 до 250 тис. людей. Наразі влада працює над тим, аби забезпечити їх їжею, водою та притулком. Аббуд також зазначив, що збитки вже становлять від 3 до $5 млрд доларів США.

Очікується, що кількість жертв зросте, коли рятувальники почнуть розбирати завали будівель.