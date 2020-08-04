Вибухи в Бейруті: постраждала половина міста, багато загиблих і поранених (відео)

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У ліванській столиці Бейруті в районі порту сталися потужні вибухи 4 серпня. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ і www.dw.com.

Як стало відомо NNS, вибухи прогриміли в порту Бейруту у вівторок, 4 серпня. Постраждали сотні людей, повідомив ліванський Червоний Хрест. За даними джерел інформагенції Reuters у медичних і безпекових колах, загинуло щонайменше десять людей.

Причина вибуху поки невідома. За одними даними, вибух міг статися на судні, завантаженому піротехнікою. За іншими даними, вибухнути міг склад з піротехнікою. Сили безпеки оточили район біля порту, туди є доступ лише для медиків і пожежників.

Точна кількість постраждалих наразі невідома. Червоний Хрест відправив 30 бригад для допомоги людям, також оголошений збір крові для поранених, передає агенція dpa. За даними ЗМІ, багато людей були завалені уламками.

Внаслідок вибуху були пошкоджені будинки та вибиті вікна у багатьох будівлях. Навіть за кілька кілометрів від порту в деяких будинках обвалились балкони та стелі, передає агенція AFP. У тому числі був пошкоджений будинок колишнього прем'єр-міністра Лівану Саада Харірі.

НВ повідомляє, що:

сотні поранених доставлені в лікарні після вибуху в Бейруті, але ще більше поранених залишилися замкнені в своїх будинках, заявив глава ліванського Червоного хреста;

вибух стався в місці, куди звозили конфісковані вибухонебезпечні речовини, каже представник армії Лівану;

постраждала половина міста, заявив губернатор Бейрута;

вибух було чутно за пару десятків кілометрів;

Ізраїль офіційно заявив, що не причетний до інциденту;

постраждала співробітниця посольства РФ, їй надали медичну допомогу;

ведеться розбір завалів, пожежу досі не загасили;

жителі Кіпру відчули вибухи в Бейруті;

прем'єр-міністр Лівану оголосив середу днем жалоби в зв'язку з жертвами потужного вибуху в Бейруті;

глава загальної безпеки Лівану спростував версію про вибух піротехніки в Бейруті і заявив, що це були інші вибухові речовини; джерела телеканалу LBCI повідомляють, що йдеться про вантаж нітрату натрію (солі азотної кислоти), який був конфіскований з одного з кораблів більше року тому і зберігався на складі в порту.

Момент вибуху потрапив на відео:

Пряма трансляція з місця подій:

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