Чому потрібно їсти мед взимку: поради дієтолога

Мед складається з різних цукрів, ферментів, вітамінів, мінералів і антиоксидантів. За умови помірного вживання він може стати більш здоровою альтернативою рафінованому цукру. Про це розповіла дієтолог Ловне Батру, передає НСН.

Чому потрібно їсти мед взимку

Мед може бути особливо корисним у зимові місяці завдяки своїм антимікробним властивостям, які можуть допомогти зміцнити імунну систему та полегшити симптоми застуди.

До інших корисних властивостей меду, за словами дієтолога, відносяться:

протимікробна та антиоксидантна дії;

здатність придушення кашлю;

здатність заспокоювати біль у горлі;

допомога у поліпшенні травлення;

насичення організму енергією.

Як зазначила дієтолог, найкраща форма вживання меду – у сирому вигляді, а найкращий час – натщесерце.

Також фахівець попередила, як не можна вживати мед:

у гарячих рідинах;

у стравах, які запікаються.

Крім того, мед не можна давати немовлятам.

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