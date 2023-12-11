Чому потрібно їсти мед взимку: поради дієтолога
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Чому потрібно їсти мед взимку: поради дієтолога

Чому потрібно їсти мед взимку

Мед складається з різних цукрів, ферментів, вітамінів, мінералів і антиоксидантів. За умови помірного вживання він може стати більш здоровою альтернативою рафінованому цукру. Про це розповіла дієтолог Ловне Батру, передає НСН.

Чому потрібно їсти мед взимку

Мед може бути особливо корисним у зимові місяці завдяки своїм антимікробним властивостям, які можуть допомогти зміцнити імунну систему та полегшити симптоми застуди.

До інших корисних властивостей меду, за словами дієтолога, відносяться:

  • протимікробна та антиоксидантна дії;
  • здатність придушення кашлю;
  • здатність заспокоювати біль у горлі;
  • допомога у поліпшенні травлення;
  • насичення організму енергією.

Як зазначила дієтолог, найкраща форма вживання меду – у сирому вигляді, а найкращий час – натщесерце.

Також фахівець попередила, як не можна вживати мед:

  • у гарячих рідинах;
  • у стравах, які запікаються.

Крім того, мед не можна давати немовлятам.

Раніше ми писали: Чому симптоми застуди вночі сильніші, ніж удень: як зупинити нічний кашель

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