Чому потрібно їсти мед взимку: поради дієтолога

Мед складається з різних цукрів, ферментів, вітамінів, мінералів і антиоксидантів. За умови помірного вживання він може стати більш здоровою альтернативою рафінованому цукру. Про це розповіла дієтолог Ловне Батру, передає НСН.
Чому потрібно їсти мед взимку
Мед може бути особливо корисним у зимові місяці завдяки своїм антимікробним властивостям, які можуть допомогти зміцнити імунну систему та полегшити симптоми застуди.
До інших корисних властивостей меду, за словами дієтолога, відносяться:
- протимікробна та антиоксидантна дії;
- здатність придушення кашлю;
- здатність заспокоювати біль у горлі;
- допомога у поліпшенні травлення;
- насичення організму енергією.
Як зазначила дієтолог, найкраща форма вживання меду – у сирому вигляді, а найкращий час – натщесерце.
Також фахівець попередила, як не можна вживати мед:
- у гарячих рідинах;
- у стравах, які запікаються.
Крім того, мед не можна давати немовлятам.
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