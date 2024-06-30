Пральна машинка є дуже популярним побутовим приладом у будинках українців. У компанії Yasno порадили, як випрати речі та заощадити електроенергію.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на today.ua.

З 1 червня 2024 року в Україні значно зріс тариф на електроенергію. Тепер він складає 4,32 гривні за один кіловат, тож цифри у платіжках стали значно вищими. Звісно українцям доведеться заощаджувати, щоб не віддавати за світло половину зарплати.

Громадянам порадили економніше використовувати потужну побутову техніку, яка споживає велику кількість електроенергії, зокрема пральну машину. Для цього треба дотримуватись простих правил.

Варто пам’ятати, що для нагрівання води пральній машині доводиться витрачати додаткову електроенергію, тому корисною буде звичка прати на 30 градусах. На якості прання це не позначиться, зате техніка споживатиме менше електроенергії.

Як заощадити електроенергію при використанні пральної машини – поради від Yasno

Українці також можуть заощадити, використовуючи режим “швидкого прання”. Такий цикл може тривати від 15 до 30 хвилин.

Також важливо правильно заповнювати барабан пральної машини. Не потрібно прати дуже мало чи надто багато речей за один раз. У першому випадку енергія витрачається марно, у другому – машинці доводиться витрачати більше енергії для роботи. Ідеальне рішення – заповнити барабан на три чверті.

Щоб заощадити, можна відмовитись і від додаткових функцій пральної машини. Можна просто випрати речі без сушіння або віджиму. Ці функції, звісно, ​​полегшують життя господині, але вони збільшують обсяг споживання електроенергії. Тому дешевше викрутити випрану білизну руками і повісити її сушитися на спеціальну сушарку.

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