Монети номіналом 25 копійок вилучили з обігу. Багато хто не встиг їх реалізувати. І серед цих людей можуть бути справжні щасливчики. Адже деякі 25-копійчані монети коштують тисячі гривень і на них полюють колекціонери. А це означає, що такі монетки можна дуже вигідно продати. Про це пише ресурс “Монети-ягідки“, передає НСН.

Як виглядають 25 копійок, що коштують тисячі гривень

Наприклад, популярність серед колекціонерів має 25-копійкова монета 1992 року різновиду 5.1 Даг. Впізнати її можна за цілим рядом особливостей. Зокрема, це гладкий гурт, округлий та товстий середній зуб тризуба, а також гроно №2 у формі тупокутного трикутника. Виручити за таку монету можна до 5-7 тисяч гривень.

Якщо знайшли 25 копійок 1992 року з опуклим щитом та втиснутим у нього тризубом на реверсі, то перед вами різновид 4БАМ. Така монета може принести близько 3,3-5 тисяч гривень.

Рідкісна 25-копійкова монета 2003 року різновиду 1ЕАм може бути продана приблизно за 2 тисячі гривень. Ця монета мала увійти до річного набору, але в результаті потрапила в обіг, а потім у гаманці та скарбнички деяких українців.

25 копійок 1995 року – обігова монета України. Точний тираж невідомий, проте відомо, що вона зустрічається нечасто, чим і пояснюється висока вартість.

У обігу був лише один різновид 25-копійчаної монети – 1БВм. Решта різновидів, описаних у каталозі ІТК, виготовлялись спеціально для заробітку на нумізматах і в обігу їх не знайти.

25 коп 95-го року – це вже цінна знахідка. Дорого продати можна будь-які 25 коп. 1995 р., проте ціна залежатиме від зовнішнього вигляду монети. Навіть у поганому стані ці монети коштують від 1000 гривень.

Якщо монета не має пошкоджень та подряпин, ще й збережено штемпельний блиск, тоді її вартість становитиме 1400-1800 грн.

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