Нацбанк ввів у обіг новорічну монету, яку присвятили ЗСУ – як вона виглядає і який номінал (фото)

Нацбанк ввів у обіг новорічну монету у стилі східного календаря з символом наступного року – Драконом. Монету присвятили українським захисникам.

Про це НСН повідомляє з посиланням на НБУ.

Рік наближається до завершення, і ми, як планували, готові презентувати вам традиційну пам’ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом. Однак дещо незвичну – з присвятою Збройним Силам України, йдеться у повідомленні Нацбанку.

Нова монета міститиме шеврон ЗСУ.

Для нас 2024-й – це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності наших воїнів, які зустрінуть його на фронті, захищаючи Україну. Тому нова пам’ятна монета «Рік Дракона» міститиме також шеврон Збройних Сил України як символ відваги та сили наших захисників, розповіли в НБУ.

Як виглядає монета

На реверсі в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року – дракона. Праворуч на драконі – шеврон Збройних Сил України.

в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року – дракона. Праворуч на драконі – шеврон Збройних Сил України. На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.

Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор – Володимир Дем’яненко.

Який тираж та номінал монети

Пам’ятна монета “Рік Дракона” введена в обіг 24 листопада 2023 року. Її номінал 5 гривень. Тираж – 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Як придбати нову монету

Придбати пам’ятну монету “Рік Дракона” можна вже з 24 листопада в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 40 тисяч монет, перші 15 тисяч монет будуть доступні для купівлі в день її введення в обіг.

Кожен користувач інтернет-магазину може підписатися на сайті на розсилку новин, щоб зручно і заздалегідь отримувати інформацію про поповнення асортименту нумізматичної продукції, зазначили в Нацбанку.

Крім того, поступово монета реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами (АТ АБ “УКРГАЗБАНК”, АТ “АБ “РАДАБАНК”, АТ “ТАСКОМБАНК”, АТ КБ “ПриватБанк”) у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

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