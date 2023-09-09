Треш-вісті – боліт 9 вересня – зустрічайте нову «порцію» новин з божевільні. Журналісти НСН розкажуть, чим жила сьогодні масКВА, а також її околиці.

Треш-вісті з боліт 9 вересня

Килим для дронів

Сьогодні масКВА щось там намагається святкувати день міста. І, готуючись, очікувала у гості вже звичних своїх друзів – безпілотників. Тому вранці традиційно у столичних аеропортах оголосили план «Килим». А вони (безпілотники) підманули-підвели – не прилетіли. Ну, нічого – ще прилетять, хай там дуже не плачуть.

Зняли з літака п’яну росіянку

Коли «Шереметьєво» відкрили, там стався цирк. Втім, доволі звичний для боліт. Росіянка хотіла полетіти в Туреччину на відпочинок, але буде відпочивати десь під парканом на рідних болотах. А все тому, що п’яна двонога істота жіночої статі влаштувала шоу в літаку, і її звідти викинули. А вона ефектно пручалася і кричала «за що мене?». Все у кращих російських традиціях. Який нарід – такі у нього і розваги.

Подивіться, як це було.

Москва спіймала облизня на саміті G20

Ті ж росіянці, яким все ж таки вдалося вилетіти за межі боліт, спіймали великого облизня в Індії – на саміті G20.

Саміт G20 у Нью-Делі був одним із найскладніших за всю історію групи, у тому числі через розбіжності щодо України, – заявила представниця Росії у ‘двадцятці’ Лукаш.

Ще б пак! Як стало відомо, Москва намагалася просунути свої інтереси і щось там «вставити» щодо санкцій проти неї. Але їй це не вдалося. А саміт знайшов компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України, незважаючи на протиріччя.

Учасники саміту погодилися, що всі країни мають утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави та бути прихильними до Статуту ООН.

Купив квартиру разом із чеченцями

А у цій історії, оприлюдненій російськими ЗМІ, прекрасно просто УСЕ. Ви тільки послухайте, який СЮЖЕТ.

Росіянець купив квартиру у Москві за 50 мільйонів дерев’яних, але не зміг до неї навіть потрапити, бо квартиранти-чеченці, що живуть там, пригрозили «закопати» власника, якщо він до них лізтиме.

Квартиру супер-лох купив ДИСТАНЦІЙНО – ще позаминулого року з метою подальшої здачі. Власник житла (тепер вже колишній) влаштував покупцю тільки відео-перегляд квартири, а ось показувати її особисто не став — чесно зізнався, що там живуть орендарі, але їх, у разі чого, можна буде виселити після угоди або ж підняти орендну плату. Покупця все влаштувало — адже йому не довелося б шукати нових мешканців. Так він і купив квартиру за 50 мільйонів на Ленінському проспекті, навіть не побувавши у ній.

Зайнятися їй одразу росіянець не зміг, оскільки його відправили до колонії на вісім місяців за зберігання радянського пістолета. Звільнившись, він одразу пішов до своєї квартири, але орендарі його до неї не пустили і пригрозили закопати, якщо він не відчепиться.

Після такого сюрпризу новий власник зв’язався з колишнім власником і дізнався, що при угоді той багато про що промовчав. Виявилося, що у квартирі оселилася родина уродженців Чечні, які розлютилися через підвищення орендної плати та побили колишнього господаря, після чого він і вирішив від гріха подалі терміново позбутися квартири. Що з нею робити тепер, новий власник не розуміє: усередину його не пускають, постійно погрожують вбити, замки змінити не виходить, а поліція нічого вдіяти не може.

Новий господар квартири підозрює, що поліцейські поводяться байдуже не просто так. За його словами, нещодавно йому зголосився допомогти один із легавих, який дав номер «потрібної людини». Під час зустрічі «потрібна людина» представилася ріелтором і запропонувала своєрідно вирішити питання з житлом: теж продати квартиру, але вже за 30 мільйонів. Завіса.

Ось такий бізнес по-росіянськи.

Малолітні діти отруїлися кексами з канабісом

У Москві п’ятеро малолітніх дітей 1, 4, 6, 9 і 12 років отруїлися канабісом. Вони просто з’їли кекси, які їхній дядько зберігав у холодильнику. Ні, ну а що тут такого?

Усі брати та сестри, опинилися у лікарні з діагнозом «отруєння каннабісом». Матір дітей розповіла, що отруїлися вони після того, як знайшли у холодильнику три кекси та з’їли їх, розділивши між собою. З’ясувалося, що кекси залишив там небіж матері (на фото). Вже після того, що сталося, той пояснив, що солодощі містили канабіс.

Ну і наостанок – вам для гарного настрою таке фото. “Долучайся до своїх”. І зроби це якнайшвидше!

Не перемикайтеся – далі буде, залишайтеся з нами.

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