Треш-вісті з боліт 6 вересня: акули переплутали росіян з планктоном, вибух у рюкзаку, Грозний тріщить

Зустрічайте треш-вісті з боліт 6 вересня. Журналісти НСН зібрали для вас нову порцію новин з країни, яка і сама не живе по-людські, і іншим намагається не дати цього робити. Сьогодні, як завжди, на росії горіло-палало і вибухало, а мешканці вражали своїми «веселими розвагами».

Треш-вісті з боліт 6 вересня

Але почнемо з серйозного і важливого для нас.

Не втекли, а тактично залишили

Після багатоденних запевнянь московських воєнкорів, що на Запорізькому фронті у їхньої армії усе чікі-пікі, сьогодні нарешті пролунала правдива заява. Бо ж приховувати даний факт далі неможливо. Українські захисники йдуть вперед і викурюють нечисть з рідної землі.

Російські війська «тактично» залишили село Роботине у Запорізькій області. Про таке заявив сьогодні так званий «губернатор» окупованих території Запорізької області, зрадник Є.Балицький.

«Російська армія тактично залишила цей населений пункт, тому що триматися на голій площині, коли немає можливості повністю вкопатися, загалом, не є доцільним. Тому російська армія відійшла на пагорби», – сказав Є.Балицький.

Він також підтвердив злочини своїх російських посіпак, заявивши, що це «населений пункт, який залишився лише на карті». І це сумні реалії – там де з’являється «руській мір», усе перетворюється на випалену землю…

Фокус-покус

Тим часом генерал Суровікін, на якого у росіянців було стільки надій у жовтні минулого року і який не виправдав їх, бо українці – незламні і гідно пережили зиму під ударами московських ракет, більше не потрібен своїй недокраїні.

Російські ЗМІ виявили, що ця особа зникла з сайту мінубивства.

Раніше він значився у списках головнокомандувачів ЗС на сайті разом з іншими, а тепер його там немає. І це йому ще пощастило. Адже деяких інших колишніх фаворитів Кремля вже немає в принципі. А інші сидять за гратами. Така вона – росія. Була, є і буде.

Ось він був.

А ось уже немає.

Атставіть лєтать!

«Спецоперація» путіна йде настільки за планом, що аеродром Щокіно у Московській області, на базі якого діють планерний клуб та юнацька школа, закривають через атаки БПЛА.

‘Наявність в небі літальних апаратів створює соціальну напруженість серед місцевого населення’ – каже місцева влада.

І це прекрасно! Бійтесь! А далі будуть ще кращі.

І ще одна новина з “льотного”, а точніше вже трохи “нельотного” життя рф. У Камчатському краї зупинено польоти на чеських літаках L-410 через брак запчастин. Це пов’язано із західними санкціями на постачання деталей для цих літаків.

Камчатка стала вже другим російським регіоном, який відмовився від експлуатації західної авіатехніки. Раніше від таких літаків відмовилися в Республіці Комі. А будуть і треті, і четверті, і десяті. Все за планом.

Більше не дружок?

Все більше і більше країн відвертаються від рф. Ось і Вірменія почала щось підозрювати і відсуватися

«Безумовно, це викликає настороженість, особливо в нинішній ситуації», – прокоментував Пєсков вірмено-американські навчання

Але кого вже хвилюють ваші занепокоєння? Невже ще не зрозуміли???

А Молдова, у свою чергу, заявила, що не виплачуватиме заявлений «Газпромом» борг за газ у розмірі $709 мільйонів, оскільки незалежний аудит не підтвердив його обґрунтованості. Уряд Молдови збирається виплатити лише $8,6 мільйонів, а решту суми оскаржуватиме в суді. Молодці!

Суцільні фальшивки

Долар і євро знову подорожчали відносно рубля, незважаючи на усі потуги втримати дерев’яного хоч у якомусь притомному вигляді. Але то нічого, то навіть краще – можна ж надрукувати більше рублів, і ноу проблем.

Ось приблизно так подумав і безробітний з Іжевська, який просто почав друкувати купюри на кольоровому принтері, а захисні елементи приклеював скотчем.

А заввідділенням онкології районної лікарні в Нижегородській області подумав, що немає сенсу давати хворим ліки. Навіщо витрачатись? Можна просто вводити пацієнтам фізрозчин замість препаратів. Так тут і робили. Лайфхак!

Грозний тоне і тріщить

Природа продовжує карати росіянців, які влаштували в Україні рукотворну катастрофу, і не одну. Сьогодні настала черга Грозного. Шквалистий вітер, злива та град обрушилися на батьківщину тік-токерів. Буревій зносить будинки, валить дерева і стовпи. Приємно подивитися!

Традиційна рубрика

Жодного дня без пожеж на росії. Сьогодні у Новосибірську палав дах багатоповерхівки.

Вибух у рюкзаку

На росії так багато «бавовни» останнім часом, що вона трапляється вже у дитячих рюкзаках. У Санкт-Петербурзькій школі в однієї з учениць вибухнув рюкзак із зарядним пристроєм. Коридори гімназії №642 на Морській набережній заволокло димом, учнів та співробітників школи евакуювали.

І трохи новин зі світу тварин

Під Нижнім Новгородом в селі Велика Єльня пес місцевого депутата втік з території його домоволодіння і напав на сусідку, жорстоко покусавши її. А господар тварини, коли прибув на місце події, запропонував потерпілій переодягнутися і «пройти випити чай з еклерами». За словами постраждалої, її станом він не поцікавився, а потім зовсім пішов додому. Постраждала написала на депутата заяву до поліції.

А у Кемеровській області місцевий мешканець викинув із вікна дев’ятого поверху свою вагітну собаку. Він убив її, бо вона покусала його щура. Ось таке добре російське серце.

Ну і, як то кажуть, на закуску. Акули переплутали росіянців з планктоном і атакували їх катамаран біля берегів Австралії. Члени навколосвітньої експедиції Russian Ocean Way двічі (!) ледь не стали сніданком наполегливих риб. На другій раз акули навіть прокусили правий балон. Катамаран почав тонути, команда подавала сигнал SOS, бо чогось не дуже хотіла відправлятися до акулячих шлунків. Цього разу росіянцям пощастило…

Але далі обов’язково буде. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. До нових треш-зустрічей!

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