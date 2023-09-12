Треш-вісті з боліт 12 вересня: впав літак, а ще один засмердівся, трупи без голови у Москві (фото, відео)

Треш-вісті з боліт 12 вересня, як завжди, доводять, що високий паркан навколо божевільної бензоколонки – це оптимальне рішення для усіх сусідів. Але поки що ми змушені слідкувати за подіями там, адже ворога краще бачити впритул. І робити висновки. Журналісти НСН підготували чергову добірку трешевих новин з Московії.

Треш-вісті з боліт 12 вересня

Термінова новина!

Вже під час підготовки “випуску в номер” ми отримали суперову новину!

Літак Су-24 розбився у Волгоградській області. За попередніми даними військовий літак впав у Калачівському районі за 5 кілометрів від хутора Лошки під час тренувальних польотів. На борту були два члени екіпажу.

Ще один літак “засмердівся”

На відео нижче – аудіозапис, де стюардеса розповідає пасажирам, як діяти під час жорсткої посадки. «Охопіть голову руками і покладіть її на коліна, приберіть все гостре від себе, стрибайте сидячи по трапу і тікайте подалі від літака». Все це вона каже під завивання якоїсь расіянки зі слабкими нервами. Хоча чого ото було вити? Ну, подумаєш, просто твій літак от-от гепнеться об землю, що тут такого? Зате «спецоперація» йде за планом і імпортозаміщення працює на всі сто.

Літак «Уральських авіаліній», що прямував сьогодні з Сочі в Омськ, здійснив жорстку посадку десь у полі під Новосибірськом. Сісти, як годиться, в аеропорту він не зміг. Ні, не через дрони і закрите небо на цей раз – тут інша історія. Все сталося через проблему з гідравлічною системою.

«Гідра зелена витекла повністю, смердючий випадок» – каже пілот на одному із оприлюднених записів, маючи на увазі гідросистему, яка відповідає у тому числі й за передню стійку шасі.

А на ще одному записі – смердючі (бо ж були без памперсів) пасажири у кількості 159 штук блукають по полю навколо літака. Питають, «де ми, де ми?», і самі ж кажуть: «Головне, що в Росії». І то правда – головне, що в Росії. А то б ще хтось раптом з’їв – бо навколо ж одні недружні країни. Хоча… Та кому ви потрібні?

А санкції не діють – так-так:)

Фура подумала, що вона літак

А це відео фури на російській дорозі, яка вирішила, що вона літак і ледь не вбила хлопа, що йшов узбіччям. Сталося це у Красноярську. Треба сказати, що росіянцю дивовижно пощастило – він встиг відскочити від махіни, що летіла прямо на нього. Долею керманича вантажівки ми не цікавилися, але можна припустити, що він був під дією чогось. Ну, або, знову ж таки імпортозаміщення в дії.

Усі на вітчизняні авто!

І на фоні усього от цього мінпромторг рф заявив, що пересадить усіх співробітників на російські автомобілі. Про таке сказав заступник міністра Євтухов. І це, погодьтеся, гарна новина. Чим більше їх самоліквідується, тим менше нам роботи.

Камаз напав на відділок поліції

А ось іще цікава автопригода.

У Дзержинську водій Камаза намагався зруйнувати будівлю поліції керуючи маніпулятором.

Сьогодні вночі до будівлі опорного пункту №2 у Дзержинську на площі Дзержинського (!) під’їхав Камаз із маніпулятором. Лапа механізму схопила бетонний блок, встановлений поряд з пунктом, і почала бити ним по будівлі. Один удар припав на вхідні двері, інший — у стіну. Відразу після цього Камаз поїхав.

У відділі поліції одразу ж запровадили план «Фортеця», а у місті — план «Перехоплення», проте поліцейські з опорного пункту №2 не змогли приєднатися до пошуків руйнівника не одразу, бо через пошкоджені двері вони виявилися заблокованими у будівлі.

Чоловіка, який керував Камазом, знайшли за дві години в Кстівському районі — вантажівка намагалася втекти від переслідування і, щоб його зупинити, поліцейські почали стріляти по колесах. Зрештою водія все ж таки вдалося затримати — ним виявився 36-річний громадянин Узбекистану Жонібек Жавлієв. Навіщо він атакував будівлю поліції, чоловік пояснити не зміг.

Трупи без голови у Москві

Тим часом хтось почав відрізати голови мешканцям Москви. Тільки за один день у столиці боліт знайшли два трупи з відрізаними головами. Перший випадок стався у парку на півночі Москви. Рано-вранці охоронець знайшов тіло невідомого чоловіка азіатської зовнішності — воно лежало біля дерева. При цьому голова вбитого знаходилася за півметра від трупа.

Другий схожий труп виявили також на півночі Москви – але вже у квартирі на вулиці Фестивальна. Як і в парку, у чоловіка було відрізано голову.

Традиційна рубрика

Жодного дня без масштабних пожеж – девіз росіянців. Сьогодні дуже сильно і красиво палала мазутна яма на території заводу з виробництва бітуму в башкирському Салаваті.

Путін пишається м’ясом

Путін заявив, що близько 270 росіянців за останні 6-7 місяців добровільно пішли на забій в Україну, підписавши контракт. Бункерний заявив, що пишається м’ясом, яке, навіть знаючи, що на нього очікує, лізе до чужої країни, «захищати батьківщину».

А Кирило каже – м’яса мало

Так званий патріарх Кирило, а точніше просто Гундяй, сьогодні у Петербурзі закликав православних усієї расії йти на війну. Бо очевидно м’яса все ж малувато. І це не дивно, враховуючи, якими темпами окупантів нищать ЗСУ. Таке «священне напуття» прозвучало під час хресної ходи на честь дня перенесення мощів князя Олександра Невського, яку очолював Гундяй. проходить у Петербурзі, його очолив патріарх Кирило.

До речі, прапори з хресної ходи теж поїдуть на фронт.

Кім Чен Ин прибув до Москви

Не тільки свіжого м’яса бракує росії, а і зброї. Тому сьогодні до Москви прибув північнокрейський диктатор. Кажуть, це його перша поїздка за чотири роки. А попередня теж була до Москви. Тенденція!

Росіянці з помпою зустрічали свого «брата», сподіваючись випросити у нього хоч якогось заліза для «могутньої» «другої армії» світу.

Стрєлков – сідєть!

А тим часом терористу Стрєлкову-Гіркіну, який запустив «маховик війни в Україні» і якій є ярим прихильником цієї війни, залишили іще на три місяці у СІЗО. Він нив і просив суд відпустити його під домашній арешт, казав, що хворіє, і що не може втекти з Росії, оскільки перебуває у розшуку Інтерполу. Але суд країни, яка веде жорстоку віну проти сусідньої держави, вирішив не відпускати того, хто підтримує цю війну. «Умом расію нє панять». І не треба. Просто викинути з нашої землі і відгородитися високим парканам, і хай пожирають одне одного.

Не перемикайтеся – далі буде, залишайтеся з нами.

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