У Харкові молодик стрибнув під потяг у метро у всіх на очах. Відео інциденту, який стався 24 вересня, публікують Телеграм-канали, передає НСН.

Очевидці розповідають, що увечері 24 вересня хлопець зістрибнув з платформи і влаштувався між рейками, зустрічаючи поїзд, що наближається.

Згодом правоохоронці дістали відчайдуху з-під вагона. Молодику дуже пощастило – він залишився неушкодженим.

На цей час встановлюються особистість чоловіка та причини його дій. На думку деяких очевидців, можливо, він вирішив так привернути увагу до своєї персони у пошуках “хайпу”.

У Харкові молодик стрибнув під потяг у метро: відео

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