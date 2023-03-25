Спалах нової хвороби: люди втрачають зір, а декому видаляють очні яблука

У Сполучених Штатах спалах нової хвороби. Попередньо люди заразилися через краплі для очей.

Так, у пацієнтів все частіше виявляють синьогнійну паличку. Ця бактерія дуже стійка до ліків і викликає тяжкі хвороби очей.

Зокрема, у 16 штатах з 68-ми пацієнтів вісім людей уже втратили зір, а чотирьом видалили очні яблука. Раніше повідомлялося про ще одну смерть у штаті Вашингтон.

Про це пише yahoo.com, передає НСН з посиланням на ТСН.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань повідомили, що бактерію потерпілі підхопили від трьох крапель для очей. Усі вони були імпортовані індійською фірмою Global Pharma Healthcare Private Limited. Їх уже прибрали з продажу.

Наразі пацієнтам радять звернутись до медиків за появи перших симптомів, таких як жовті, зелені або прозорі виділення з ока, біль або дискомфорт в очах, почервоніння ока або повік, відчуття стороннього тіла в оці, підвищена чутливість до світла, нечіткий зір.

Також повідомляється, що штам Pseudomonas aeruginosa надзвичайно рідкісний і ніколи раніше не зустрічався у США. Лікарям особливо складно його лікувати, враховуючи, що у нього розвинулася стійкість до десятків різних антибіотиків.

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