В Польщі чоловік вкрав і не зміг донести 800 яєць: як його покарали

В Польщі чоловік вкрав 800 яєць, але не зміг донести.Йому загрожує до 10 років за гратами. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

В ніч на 20 березня 20-річний мешканець Сем’ятицького повіту Підляського воєводства виніс з одного об’єкта електроінструменти, бензопилу та велосипед.

Після цього він проник на склад, який був на тій же вулиці, і ще поцупив ліхтарик, гроші та 800 яєць. Але більшість яєць злодій розбив по дорозі.

В Польщі чоловік вкрав 800 яєць

Загальні збитки оцінюють приблизно в 3 тисячі злотих. Крадія затримали у той же день. Суд постановив взяти його під варту на три місяці. Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами.

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