Викрили на кордоні: житель Рівненщини одружився з тещею

Житель Рівненщини одружився з тещею, аби виїхати за кордон. Але їх зупинили прокордонники.

Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України, передають Новини України – НСН.

28-річний чоловік одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність І групи. «Молодята» їхали до Варшави лікувати зір «дружині». Акторську майстерність пара проявляла до останнього та запевняли, що шлюб укладений у липні – по великій любові.Але чоловік все ж зізнався, що новоспечена дружина – його теща. І шлюб був укладений з метою виїзду за межі України.

Житель Рівненщини одружився з тещею

Прикордонники з’ясували, що 7 вересня реальна дружина чоловіка виїхала за кордон залізницею. Чоловік з тещею у цей же день спробував виїхати через автомобільний пункт пропуску на Волині. Коли плани «подружжя» викрили там, 8 вересня «подружжя» рушили у пункт пропуску «Рава-Руська».

Прикордонники повідомили поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 332 Кримінального кодексу України – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон». Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.

Ще новини України: Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: як виїхати безкоштовно