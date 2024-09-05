5 вересня на фронті: захисники стримують ворожі атаки майже по всій лінії зіткнення

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот двадцять п’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 5 вересня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

5 вересня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів 14 ракетами, 72 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 100 КАБ. Крім цього, здійснив більше 4100 обстрілів, 107 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Нова Слобода, Ямпіль, Юнаківка Сумської області; Токарівка, Кругляківка Харківської області; Макіївка, Невське Луганської області; Новосадове, Часів Яр, Дружба, Диліївка, Торецьк, Гродівка, Михайлівка, Георгіївка, Красногорівка, Українськ, Богоявленка, Вугледар Донецької області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося два бойових зіткнення. Всі – в районах Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів БпЛА.

ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося два бойових зіткнення. Всі – в районах Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів БпЛА. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 17. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки.

кількість атак за добу зросла до 17. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 27 атак окупантів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського.

наші війська зупинили 27 атак окупантів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили чотири штурмові дії. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Сили оборони України відбили чотири штурмові дії. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру та Калинівки.

українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру та Калинівки. Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку . Загалом, ворог 15 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами.

. Загалом, ворог 15 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами. На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми і атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

українські воїни відбили 52 штурми і атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де ворог 46 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де ворог 46 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій біля Костянтинівки та Водяного.

противник здійснив чотири штурми наших позицій біля Костянтинівки та Водяного. На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районах Роботиного і Новоандріївки.

відбулося два бойових зіткнення в районах Роботиного і Новоандріївки. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з займаних рубежів. П’ять атак росіян успіху не мали.

окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з займаних рубежів. П’ять атак росіян успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області .

. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території рф, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України.

Успіхи ЗСУ

Майже вздовж усієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують ворожі атаки. Ведуть, виснажуючи сили противника, бойову роботу наша артилерія, розвідка, авіація та безпілотні системи.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по скупченнях живої сили противника, двом засобам ППО та ще двом важливим об’єктам противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 21 бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 7 ракет, 37 автомобільної та десять одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 621550 (+1200) осіб,

танків ‒ 8624 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 16869 (+21) од,

артилерійських систем – 17725 (+31) од,

РСЗВ – 1177 (+0) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14658 (+42),

крилаті ракети ‒ 2587 (+7),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24044 (+37) од,

спеціальна техніка ‒ 3024 (+10)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 4 вересня на фронті: ворог активізувався на Придніпровському напрямку, на Покровському відбили 61 атаку