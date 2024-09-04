4 вересня на фронті: ворог активізувався на Придніпровському напрямку, на Покровському відбили 61 атаку

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот двадцять четверту добу. Розповідаємо про ситуацію 4 вересня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

4 вересня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулось 207 бойових зіткнень. Понад половина з яких – на Покровському і Курахівському напрямках.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 123 КАБи. Крім цього, здійснив 4205 обстрілів, з них 97 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1406 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Есмань, Усок, Юнаківка, Суми, Макарове, Мале Веселе, Петропавлівка, Борова, Ступочки, Григорівка, Біла Гора, Часів Яр, Дачне, Костянтинівка, Диліївка, Торецьк, Олександропіль, Селідове, Мирноград, Антонівка, Вугледар, Шахтарське, П’ятихатки, Томарине, Берислав, Тягинка, Вирівка та Миколаївка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової.

кількість бойових зіткнень за добу добігла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки.

наші війська зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського, Спірного та Іванодар’ївки.

Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського, Спірного та Іванодар’ївки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами і НАРами у райони Ступочок, Григорівки і Білої Гори.

українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами і НАРами у райони Ступочок, Григорівки і Білої Гори. За підтримки семи ударів бомбардувальної авіації, ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька. Загалом же на Торецькому напрямку напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Атакував агресор також у районах Нью-Йорка, Неліпівки, Курдюмівки та Щербинівки.

напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Атакував агресор також у районах Нью-Йорка, Неліпівки, Курдюмівки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 61 атаку противника. Ворог намагається просуватись неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селідового. Основні ж зусилля прикладає в районах Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Двічі завдав ударів некерованими авіаракетами по Олександрополю, бомбардував КАБами Селідове і Мирноград.

наші захисники відбивали 61 атаку противника. Ворог намагається просуватись неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селідового. Основні ж зусилля прикладає в районах Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Двічі завдав ударів некерованими авіаракетами по Олександрополю, бомбардував КАБами Селідове і Мирноград. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Желанне, Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Загалом окупанти 50 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Задіювали бронетехніку – зазнали значних втрат.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Желанне, Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Загалом окупанти 50 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Задіювали бронетехніку – зазнали значних втрат. На Времівському напрямку противник здійснив 10 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

противник здійснив 10 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагались просунутись в районах Новоандріївки, Роботиного і Малої Токмачки.

ворожі підрозділи шість разів намагались просунутись в районах Новоандріївки, Роботиного і Малої Токмачки. Активізувались загарбники на Придніпровському напрямку , тут нашим захисникам довелось відбивати п’ять атак на позиції. Окрім того окупанти задіювали авіацію для ударів по Миколаївці, Томариному, Бериславу, Тягинці та Вирівці.

, тут нашим захисникам довелось відбивати п’ять атак на позиції. Окрім того окупанти задіювали авіацію для ударів по Миколаївці, Томариному, Бериславу, Тягинці та Вирівці. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Успіхи ЗСУ

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та одній понтонній переправі російських окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 27 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 35 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 620350 (+1390) осіб,

танків ‒ 8618 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 16848 (+27) од,

артилерійських систем – 17694 (+30) од,

РСЗВ – 1177 (+0) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14616 (+43),

крилаті ракети ‒ 2580 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24007 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 3014 (+12)

Дані уточнюються.

Раніше ми писали: 3 вересня на фронті: ворог несе шалені втрати, але кількість атак зросла