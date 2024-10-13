У Рівному 14-річний хлопець тікав від поліції на краденому авто. Машина привернула увагу правоохоронців, бо наїхала на бордюрний камінь.

Про це повідомляють у Патрульній поліції і публікують відео, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що учора вранці поліціянти помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши авто правоохоронців, почав тікати.

Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував ПДР і створював аварійні ситуації.

На вулиці Євгена Коновальця він врізався в дорожній знак і вибіг із машини, а далі вже тікав пішки.

Патрульні його затримали. Хлопець зізнався, що автомобіль не його — він знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися.

На місце викликали ювенальну поліцію та слідчо-оперативну групу.

У Рівному 14-річний хлопець тікав від поліції на краденому авто: відео

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