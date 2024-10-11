2 жовтня після побиття студентом у Хмельницькому 15-річий хлопець потрапив до реанімації. Як покарають нападника.

Про це повідомила пресслужба поліції, передають “Новини України – НСН”.

Конфлікт між студентами профтехучилища стався через вимагання грошей.

Під час сутички старший студент завдав молодшому тяжких тілесних ушкоджень. Потерпілого терміново доставили до лікарні зі значними травмами, серед яких розрив селезінки, струс мозку та інші серйозні пошкодження.

Мати потерпілого розповіла, що її син Денис постійно стикався з вимаганнями від старшого хлопця, але не хотів про це говорити. Увечері 2 жовтня Денис надіслав повідомлення матері, в якому написав: “Мене побили, вимагають 200 гривень”. Після цього він перестав відповідати на дзвінки, і жінка викликала поліцію.

15-річний хлопець потрапив до реанімації після побиття студентом у Хмельницькому – як покарають нападника

За словами матері, нападник — 17-річний Богдан з Летичівської громади, сирота, який виховується прийомними батьками та отримує фінансову підтримку від держави. Виявилося, що він раніше також знущався над іншими першокурсниками.

Стан потерпілого залишається важким, але стабільним. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, триває досудове розслідування.

“Сьогодні слідчі Хмельницького райуправління поліції оголосили 17-річному юнакові підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу”, – повідомили у поліції.

Зокрема, нападнику інкримінують ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років в’язниці.

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