В Кіровоградській області на навчальному полігоні інструктор побив курсанта під час занять. Той потрапив до лікарні.

На Кіровоградщині під час занять між інструктором та курсантом виник конфлікт. Унаслідок цього військовий потрапив у лікарню з побоями.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передають “Новини України – НСН”.

На Кіровоградщині інструктор побив курсанта під час занять – військовий потрапив до лікарні

Інцидент стався ще 17 вересня. Тоді на полігоні відбувалися заняття з вогневої підготовки, під час яких між інструктором та одним із курсантів виникли конфлікт та суперечка.

Як кажуть правоохоронці, інструктор побив військового прикладом автомата, через що той потрапив до лікарні. Наступного дня слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

За це винним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

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