«А потім настав момент ейфорії»: як Блондин одним пострілом збив російський СУ-25

Героїв потрібно знати в обличчя! Так виглядає посмішка воїна, який одним влучним пострілом врятував безліч життів. Це військовий з позивним Блондин. Він збив російський СУ-25.

Про збиття ворожого штурмовика 28 серпня повідомляла 28 механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу. Саме її підрозділ уразив російський літак.

Вєчного польота», як то кажуть деякі ворожі блогери. Воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону ППО 28-ї ОМБр вразили російський штурмовик СУ-25! Доля екіпажу поки невідома, проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше, – йшлося у повідомленні

А пізніше на сторінці бригади розповіли про військового, який влаштував штурмовику Су-25 окупантів «вічний політ», передають “Новини України – НСН“.

Як Блондин одним пострілом збив російський СУ-25

Військовий з позивним Блондин – командир підрозділу ПЗРК 28-ї ОМБр.

Захисник служить у 28-й ОМБр з 2020 року. За цей час здобув чималий бойовий досвід, знищивши декілька ворожих розвідувальних дронів. Але знищення Су-25 стало його одним з найбільшим досягненням.

Найбільш напружений момент був, коли вони з’явились на горизонті. Звісно, у нас був план, але збити такий літак важко. Ворожі пілоти не дурні, та й сама техніка досить прудка. Ми дочекалися слушного моменту і… Настав момент ейфорії. Спостерігали, як він загоряється і падає, – розповів командир підрозділу

Таким чином завдяки одному влучному пострілу Блондин врятував безліч життів.

Потім мені стали дзвонити піхотинці та дякувати. Ці літаки довго їх кошмарили і я радий, що облегшив їм життя, – розповів військовий

Проте на цьому він не планує зупинятися – воїн вже готується до наступних боїв, сподіваючись додати до своєї «колекції» ще й ворожий гелікоптер.

Нагадаємо, ми публікували: Відео моменту: бійці ЗСУ збили ворожий літак Су-25, який хотів атакувати наші позиції