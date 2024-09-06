Під час боїв на Курщині втрати російських військ склали приблизно 6 тисяч солдат убитими та пораненими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передають “Новини України – НСН”.

За словами Зеленського, українські війська контролюють уже 1300 км² території РФ.

Зеленський розповів про втрати російських військ на Курщині

“Українські війська контролюють уже 1300 км² російської території, що включає понад сотню населених пунктів Курської області”, — заявив Володимир Зеленський на засіданні «Рамштайн».

Президент додав, що російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдат убитими та пораненими.

Він також укотре нагадав, що завдяки операції Збройних сил України у Курській області вдалося запобігти наступу росії на Суми.

«У той час як триває наша наступальна операція в Курській області, найбільш боєздатні підрозділи російської армії залучені у розширені зони окупації на нашій території, у Донецькій області. Це ясний вибір москви. путін хоче більше окупувати Україну, аніж забезпечити безпеку для росії», — сказав Зеленський.

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