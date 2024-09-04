Міністр оборони Естонії Ханно Певкур назвав переваги для України, які дає операція ЗСУ на Курщині.

Ханно Певкур вважає, що своєю операцією у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з РФ.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Ханно Певкур в інтерв’ю “Європейській правді”

За його словами, своєю операцією на Курщині Україна показала, що здатна воювати, і те, що Росія не така могутня, як багато хто вважає.

“Я вважаю, що на Курщині ви показали здатність воювати. Україна довела, що ви маєте живу силу і техніку для того, щоби за нагоди повернути контроль на українській землі, і не тільки. Ви також показали, що Росії зовсім не така могутня, або як багато хто вважає”, – сказав міністр оборони Естонії.

Які переваги дає операція ЗСУ на Курщині – думка міністра оборони Естонії

На думку міністра, завдяки цій операції з’явилося багато нових можливостей для української армії та уряду.

Він також висловив впевненість, що одного дня дійде і до переговорів з Росією.

“Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині”, – наголосив Певкур. “Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні (адже Росія має перекинути сили на Курський напрямок), так і отримати кращі позиції для переговорів”, – додав він.

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